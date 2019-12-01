Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada modificará las condiciones meteorológicas en gran parte del país durante los próximos días, con precipitaciones de consideración, temperaturas bajas y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno comenzará a desarrollarse a partir del jueves 26 de noviembre, cuando una vaguada polar ingrese por el noroeste y occidente del territorio nacional. Se prevé que durante las primeras horas del viernes se consolide la tormenta invernal, con efectos que se extenderán hacia el centro y sur del país.

Entre las entidades con mayores afectaciones por las lluvias se encuentran Michoacán y Guerrero, donde se pronostican precipitaciones torrenciales, mientras que Jalisco, Colima y el Estado de México podrían registrar lluvias intensas. También se esperan condiciones adversas en otras regiones, acompañadas de un descenso marcado de temperaturas.

Para el sábado, el sistema avanzará hacia el centro de México y mantendrá el potencial de lluvias torrenciales en Guerrero, intensas en Oaxaca y muy fuertes en Morelos, Puebla y el Estado de México. En Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz se prevén lluvias fuertes, además de chubascos en Querétaro e Hidalgo.

Asimismo, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de distintas entidades, principalmente del occidente, centro y oriente, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de la evolución del sistema ante los riesgos que pudiera representar para la población.