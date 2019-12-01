Ciudad de México, a 28 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal se mantendrá con lluvias de intensas a torrenciales en varias entidades, además de bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro del país.
De acuerdo con el pronóstico, Guerrero registrará lluvias torrenciales; Oaxaca y Puebla, intensas; mientras que Michoacán, Estado de México y Morelos tendrán precipitaciones muy fuertes. También, se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.
Por otra parte, en se esperan chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.
Pronóstico de lluvias para hoy 28 de noviembre:
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa, centro y este).
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Puebla (suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este y sureste), Estado de México (sur) y Morelos.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz (centro).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Campeche y Yucatán.
Posible caída de nieve o aguanieve: zonas por arriba de 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.