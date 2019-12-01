Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 08:20:59

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal se mantendrá con lluvias de intensas a torrenciales en varias entidades, además de bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro del país.

De acuerdo con el pronóstico, Guerrero registrará lluvias torrenciales; Oaxaca y Puebla, intensas; mientras que Michoacán, Estado de México y Morelos tendrán precipitaciones muy fuertes. También, se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Por otra parte, en se esperan chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de noviembre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa, centro y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Puebla (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este y sureste), Estado de México (sur) y Morelos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas por arriba de 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: