Primer simulacro metropolitano de 2026 contó con poca participación civil

Primer simulacro metropolitano de 2026 contó con poca participación civil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 09:50:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- El primer simulacro de sismo del 2026 contó con la participación de 8.2 millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México, según datos del gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, el ejercicio masivo fue escenario de contrastes, ya que, si bien en las escuelas y edificios públicos se cumplió con el protocolo, en las calles hubo poca participación de la población en general.

La alerta sísmica sonó en punto de las 11:00 horas, emitida por teléfonos celulares y en 98.5 por ciento de altavoces del sistema de videovigilancia capitalino; también se instaló el Comité de Emergencias en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Cabe señalar que la premisa era la de un sismo de magnitud 7.2, por lo que en Paseo de la Reforma y avenida Juárez se ensayaron rescates, como la atención a una estructura colapsada, incendio y evacuación aeromédica.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, comentó que se inscribieron 33 mil 804 inmuebles de la ciudad y el estado de México para participar, de los cuales 23 mil 560 fueron particulares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque automovilístico en la Siglo XXI deja un muerto
Caen dos presuntos extorsionadores de comerciantes en Mazatlán, Sinaloa
En Queréndaro, Michoacán, Investigan autoridades incendio de un automóvil 
Hallan a adulto mayor sin vida en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Día del Ejército: vigilan las calles, levantan obras y salvan vidas
Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Alcaldes detenidos, policías sentenciados y estados bajo la lupa: Operación Enjambre, la ofensiva con la que Sheinbaum y Harfuch sacuden al poder municipal en México
Realizan el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026 en CDMX y Estado de México
Comentarios