Prevén siete concentraciones y protestas en CDMX este lunes

Prevén siete concentraciones y protestas en CDMX este lunes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:25:53
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Ciudad de México, 6 de abril del 2026.- Este lunes se tienen previstas siete concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, además de las actividades relacionadas con el Paro Nacional Agrícola y Transportista 2026, por lo que se prevén afectaciones a la circulación vial.

De acuerdo con los reportes, a las 12:00 horas trabajadoras sexuales independientes y unidas acompañarán a una víctima al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

A la misma hora, el colectivo Plataforma 4:20 realizará actividades en el Monumento a la Madre, mientras que colectivas feministas se manifestarán en la Sala de Oralidad número 31 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

También al mediodía, la colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una recaudación de juguetes en Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez.

Más tarde, a las 13:00 horas, el colectivo Azcapo Obreras realizará una asamblea estudiantil en el CCH Azcapotzalco.

A la misma hora, la colectiva Somos Ellas tiene prevista una protesta en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Finalmente, a las 14:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina sostendrá una reunión en el restaurante Mafalda, ubicado en Coyoacán.

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