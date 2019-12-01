Prevén seis movilizaciones este viernes en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:43:51

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- Autoridades capitalinas prevén al menos seis concentraciones y actividades públicas este viernes en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría afectar la circulación vial en algunas zonas.

A las 10:00 horas, integrantes de la Convención de la CDMX tienen previsto manifestarse en la caseta de peaje de Tlalpan, además de realizar volanteo informativo en puentes peatonales desde ese punto hasta el Zócalo capitalino.

Más tarde, a las 11:00 horas, el Comité de Apoyo a Palestina llevará a cabo un acopio de alimentos en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

A las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará un evento en la Plaza Tlaxcoaque y continuará con la recaudación de juguetes en el Hemiciclo a Juárez.

También al mediodía, el colectivo Plataforma 4:20 tiene programadas diversas actividades en el Monumento a la Madre.

Por la tarde, a las 15:00 horas, el Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C. se reunirá en la estación Tezozomoc de la Línea 6 del Metro.

A la misma hora, el grupo Juventud Revolucionaria realizará actividades en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Ante estas movilizaciones, se recomienda a la población tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.