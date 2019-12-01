Prevén nueve concentraciones este viernes en la CDMX

Prevén nueve concentraciones este viernes en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 08:14:16
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Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- Este viernes se tienen previstas al menos nueve concentraciones y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales podrían provocar afectaciones en la circulación vial a lo largo del día.

A las 10:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX se manifestará en el Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del Poder Judicial capitalino.

Una hora después, trabajadores de la colectiva Cineteca Nacional realizarán una protesta en las instalaciones de la Cineteca Nacional, mientras que Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas acompañarán a una víctima en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Al mediodía, la colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una recaudación de juguetes en Plaza Tlaxcoaque y el Hemiciclo a Juárez.

También a las 12:00 horas, el colectivo Plataforma 4:20 realizará actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente, a las 13:00 horas, en el cruce de avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Más tarde, a las 15:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará un mitin en las canchas públicas de futbol de la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán.

A las 17:00 horas, el colectivo Hombres Necios se manifestará en el Hemiciclo a Juárez, mientras que el Concejo del Pueblo Originario e Indígena de San Pedro Cuajimalpa llevará a cabo una asamblea en el kiosco del pueblo.

Además, durante todo el día la organización 40 Días por la Vida mantendrá una vigilia de oración en varias sedes de la Fundación Marie Stopes México, ubicadas en Pedregal, Roma, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan. Autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

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