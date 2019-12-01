Prevén movilizaciones este martes en la CDMX; advierten posibles afectaciones viales

Prevén movilizaciones este martes en la CDMX; advierten posibles afectaciones viales
Fecha: 10 de Febrero de 2026
Ciudad de México, 10 de febrero del 2026.- Para este martes 10 de febrero se tiene previsto el desarrollo de al menos cuatro concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales podrían generar afectaciones a la circulación en zonas estratégicas de la capital.

La primera movilización está programada a las 9:00 horas, cuando integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas se reúnan en las inmediaciones del Senado de la República, en el contexto de la discusión legislativa sobre la reducción de la jornada laboral.

Más tarde, a las 11:00 horas, la organización Sociedad Unida por México en Acción A.C. acudirá a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para realizar una manifestación.

Media hora después, a las 11:30 horas, integrantes del Grupo de Amistad México–Palestina tienen prevista una concentración frente a la Cámara de Diputados.

Asimismo, durante el transcurso del día, representantes de la Sección 34 de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sostendrán una mesa de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública.

Autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones, considerar rutas alternas y mantenerse informada ante posibles cierres o retrasos en la vialidad.

