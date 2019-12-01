Prevén marchas y concentraciones este martes en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:01:43

Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- Autoridades capitalinas informaron que este martes 17 de marzo se tienen previstas al menos una marcha y siete concentraciones en la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

A las 10:00 horas, el Partido Nacional de la Tortilla marchará desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente hacia el Juzgado 2 del Registro Civil.

Más temprano, a las 7:30 horas, integrantes de Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán en Palacio Nacional, y posteriormente, a las 11:00 horas, acudirán a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

A las 8:00 horas, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros protestará en la Torre Ejecutiva de Pemex, mientras que a las 10:00 horas la colectiva Hoy Somos Todos por Miguel ofrecerá una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social.

Asimismo, a las 11:00 horas, trabajadoras sexuales independientes acompañarán a una víctima a una audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Finalmente, el colectivo Plataforma 4:20 realizará actividades a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre y a las 13:00 horas en la intersección de avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.