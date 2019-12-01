Prevén marchas y concentraciones este martes en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 10:27:50

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- Autoridades capitalinas informaron que este martes se realizarán dos marchas y seis concentraciones en la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, se prevé una marcha que partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

Más tarde, a las 15:00 horas, la colectiva Libres y Combativas MX realizará otra movilización que saldrá del Zócalo hacia la Plaza Tlaxcoaque y también hacia la estación Chabacano, que conecta con las líneas 2, 8 y 9 del Metro.

Entre las concentraciones programadas, a las 10:00 horas extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán en el Hemiciclo a Juárez.

Posteriormente, a las 11:00 horas, elementos en activo, jubilados y pensionados de la Policía Preventiva protestarán en la Plaza de la Ciudadela.

A las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará una actividad de recaudación de juguetes en Plaza Tlaxcoaque y en el Hemiciclo a Juárez.

A la misma hora, el colectivo Plataforma 4:20 llevará a cabo actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente a las 13:00 horas en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Finalmente, a las 15:00 horas, el colectivo Lleca escuchando la calle realizará una olla comunitaria frente al Senado de la República.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones viales durante el desarrollo de estas movilizaciones.