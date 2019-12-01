Prevén marchas y concentraciones este martes en la CDMX

Prevén marchas y concentraciones este martes en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 10:27:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- Autoridades capitalinas informaron que este martes se realizarán dos marchas y seis concentraciones en la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, se prevé una marcha que partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

Más tarde, a las 15:00 horas, la colectiva Libres y Combativas MX realizará otra movilización que saldrá del Zócalo hacia la Plaza Tlaxcoaque y también hacia la estación Chabacano, que conecta con las líneas 2, 8 y 9 del Metro.

Entre las concentraciones programadas, a las 10:00 horas extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán en el Hemiciclo a Juárez.

Posteriormente, a las 11:00 horas, elementos en activo, jubilados y pensionados de la Policía Preventiva protestarán en la Plaza de la Ciudadela.

A las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará una actividad de recaudación de juguetes en Plaza Tlaxcoaque y en el Hemiciclo a Juárez.

A la misma hora, el colectivo Plataforma 4:20 llevará a cabo actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente a las 13:00 horas en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Finalmente, a las 15:00 horas, el colectivo Lleca escuchando la calle realizará una olla comunitaria frente al Senado de la República.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones viales durante el desarrollo de estas movilizaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver calcinado de una mujer en tenencia de Morelia, Michoacán 
Aseguran 129 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay dos detenidos
Destroza su auto al volcar en la autopista México-Querétaro 
Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Más información de la categoria
Trump afirma que guerra contra Irán no durará “mucho más”
Localizan con vida a Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido conocida como “Rosa Dely”
Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Identifican restos de hijo de la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora
Comentarios