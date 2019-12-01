Prevén marchas y 11 concentraciones este jueves en la CDMX

Prevén marchas y 11 concentraciones este jueves en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:22:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 26 de junio del 2026.- Autoridades capitalinas informaron que este jueves 26 de marzo se prevén al menos dos marchas y 11 concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones viales durante el día.

Entre las movilizaciones destacadas, a las 16:00 horas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharán del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez.

Durante el día, docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial No. 347 ‘Compañero José Revueltas’ se movilizarán del Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación.

Entre otras concentraciones programadas:

  • A las 09:00 horas, la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se manifestará en la Plaza Comunitaria San José, en Villa Milpa Alta.
  • A las 09:20 horas, la colectiva Marea Púrpura protestará en la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes.
  • A las 11:00 horas, el Frente Antimperialista y Antifascista Mexicano realizará un mitin frente a la Embajada de Estados Unidos en México.
  • A las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis recaudará juguetes en el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque, mientras que el colectivo Plataforma 4:20 tendrá actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente en la colonia Granjas México.
  • A las 13:30 horas, Resistencia Anarquista Comunista Las Nietas del Ahuizote realizará un conversatorio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
  • A las 14:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán en el edificio de Gobierno.
  • A las 17:00 horas, el Frente Popular y de Trabajadores Antiimperialista y Antifascista realizará una asamblea en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM.
  • A las 19:30 horas, el colectivo Nugget Decolonial se manifestará en la Galería König.

Además, durante el día continuará la vigilia de oración del movimiento 40 Días por la Vida frente a distintas sedes de la Fundación Marie Stopes México ubicadas en Pedregal, Roma, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan.

Autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones en la circulación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acribillan a titular de JAPAMI en plena vialidad de Irapuato
Tras cuatro días de búsqueda, continúa desaparecido joven extraviado en cerro de Huandacareo, Michoacán 
Localizan a un hombre ultimado y maniatado en brecha de Turicato, Michoacán: Le dejaron mensaje en cartulina
Con el ataque armado en barbería que dejó un muerto en Morelia, en marzo ya suman 20 asesinatos en la capital de Michoacán
Más información de la categoria
Acribillan a titular de JAPAMI en plena vialidad de Irapuato
Más de 11 mil niños en Estados Unidos se quedan sin uno de sus padres por redadas migratorias
Llega la euforia mundialista a México; este jueves disputan repechajes en Guadalajara y Monterrey
Revelan que cuñado de AMLO creó empresas con socios acusados de lavar 46 millones de dólares
Comentarios