Prevén marchas y 11 concentraciones este jueves en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:22:09

Ciudad de México, 26 de junio del 2026.- Autoridades capitalinas informaron que este jueves 26 de marzo se prevén al menos dos marchas y 11 concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones viales durante el día.

Entre las movilizaciones destacadas, a las 16:00 horas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharán del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez.

Durante el día, docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial No. 347 ‘Compañero José Revueltas’ se movilizarán del Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación.

Entre otras concentraciones programadas:

A las 09:00 horas , la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se manifestará en la Plaza Comunitaria San José, en Villa Milpa Alta.

, la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se manifestará en la Plaza Comunitaria San José, en Villa Milpa Alta. A las 09:20 horas , la colectiva Marea Púrpura protestará en la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

, la colectiva Marea Púrpura protestará en la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes. A las 11:00 horas , el Frente Antimperialista y Antifascista Mexicano realizará un mitin frente a la Embajada de Estados Unidos en México.

, el Frente Antimperialista y Antifascista Mexicano realizará un mitin frente a la Embajada de Estados Unidos en México. A las 12:00 horas , la colectiva Hijas de la Cannabis recaudará juguetes en el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque, mientras que el colectivo Plataforma 4:20 tendrá actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente en la colonia Granjas México.

, la colectiva Hijas de la Cannabis recaudará juguetes en el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque, mientras que el colectivo Plataforma 4:20 tendrá actividades en el Monumento a la Madre y posteriormente en la colonia Granjas México. A las 13:30 horas , Resistencia Anarquista Comunista Las Nietas del Ahuizote realizará un conversatorio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

, Resistencia Anarquista Comunista Las Nietas del Ahuizote realizará un conversatorio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A las 14:00 horas , extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán en el edificio de Gobierno.

, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán en el edificio de Gobierno. A las 17:00 horas , el Frente Popular y de Trabajadores Antiimperialista y Antifascista realizará una asamblea en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM.

, el Frente Popular y de Trabajadores Antiimperialista y Antifascista realizará una asamblea en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. A las 19:30 horas, el colectivo Nugget Decolonial se manifestará en la Galería König.

Además, durante el día continuará la vigilia de oración del movimiento 40 Días por la Vida frente a distintas sedes de la Fundación Marie Stopes México ubicadas en Pedregal, Roma, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan.

Autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones en la circulación.