Prevén lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco; alertan por riesgo de inundación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 07:28:48

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)prevé lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el norte, este y sur de Chiapas y Tabasco; con riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

De igual forma, se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Por otra parte, pronosticaron precipitaciones muy fuertes en Nuevo León y Campeche, así como lluvias fuertes en otras 13 entidades.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo, principalmente en el norte y noreste del país.