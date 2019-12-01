Prevén lluvias fuertes, frío en zonas altas y oleaje elevado para Michoacán

Morelia, Michoacán a 18 de octubre de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso preventivo para el estado de Michoacán pronosticando lluvias puntuales fuertes, un marcado descenso de temperatura en zonas montañosas y oleaje elevado en la costa para este lunes 19 de octubre, derivado de la entrada de humedad del Océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica generada por el ciclón tropical Trudy.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Conagua, las condiciones meteorológicas para Michoacán durante las próximas horas exigirán a la población extremar precauciones ante los siguientes pronósticos:

Lluvias y tormentas: Se pronostican cielo de medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) , con mayor incidencia en las regiones este y oeste del estado. Todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Alerta de inundaciones y deslaves: Las autoridades advierten que la intensidad de estas lluvias podría originar una reducción en la visibilidad, encharcamientos severos, deslaves y un peligroso incremento en los niveles de ríos y arroyos , por lo que se insta a las zonas vulnerables a mantenerse alerta.

Contraste térmico: El ambiente matutino será fresco a lo largo de la entidad, con un clima marcadamente frío en las zonas altas y montañosas del estado. Sin embargo, durante la tarde se espera una recuperación térmica, alcanzando un ambiente de templado a cálido con temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C .

Condiciones en la costa: Tras registrar oleajes de hasta 3 metros durante el domingo, el oleaje en el litoral michoacano disminuirá paulatinamente, manteniendo olas de 1.0 a 2.0 metros de altura durante el transcurso del lunes.

Protección Civil exhorta a la población michoacana, especialmente a quienes habitan en laderas, zonas de riesgo de inundación y comunidades serranas, a mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y abrigarse adecuadamente durante la mañana para prevenir enfermedades respiratorias. A las embarcaciones menores en la costa se les recomienda precaución ante el oleaje remanente.