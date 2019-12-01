Prevén lluvias fuertes en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 07:28:15

Ciudad de México, a 16 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte del país debido a la presencia del Monzón Mexicano y canales de baja presión.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Así como chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y occidente del país.

En la zona del Valle de México se espera ambiente de templado a cálido con cielo nublado y lluvias con intervalos de chubascos.

Por otra parte, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.