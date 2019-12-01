Prevén lluvias fuertes en algunas zonas del país y calor en la mayor parte del territorio

Prevén lluvias fuertes en algunas zonas del país y calor en la mayor parte del territorio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:15:12
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Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes en noreste, este-centro y sur de México.

Además de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, Con posible caída de granizo.

El Meteorológico Nacional también indicó que monitorea los efectos de una circulación de baja presión en niveles medios y una vaguada en altura sobre México.

Pronóstico de lluvias para el 31 de marzo de 2026:

  • Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.
  • Probabilidad de caída de aguanieve, por la mañana: zonas montañosas superiores a tres mil 800 msnm del centro y oriente del país. (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el martes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
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