Prevén lluvias fuertes en algunas zonas del país y calor en la mayor parte del territorio

Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes en noreste, este-centro y sur de México.
Además de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, Con posible caída de granizo.
El Meteorológico Nacional también indicó que monitorea los efectos de una circulación de baja presión en niveles medios y una vaguada en altura sobre México.
Pronóstico de lluvias para el 31 de marzo de 2026:
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.
- Probabilidad de caída de aguanieve, por la mañana: zonas montañosas superiores a tres mil 800 msnm del centro y oriente del país. (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para el martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.