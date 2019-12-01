Prevén lluvias fuertes en al menos 3 estados y avance del frente frío 4

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 08:42:07

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste del territorio nacional, originará lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

Además, se esperan intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Yucatán.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país e ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en San Luis Potosí y Estado de México; y lluvias aisladas en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Mientras tanto, el frente frío 4 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, lo que ocasionará chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León.

Pronóstico de lluvias para hoy 4 de noviembre de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

: Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Michoacán (centro y costa), Guerrero (oeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

: Michoacán (centro y costa), Guerrero (oeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste). De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (norte y suroeste), Morelos (centro y sur), Tamaulipas (centro y sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: