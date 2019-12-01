Prevén lluvias muy fuertes en 3 estados del sureste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 07:17:55

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, ocasionará lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este).

De igual forma, se originarán lluvias fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), además de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento). Además, se prevé viento con rachas de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Pronóstico de lluvias para el 22 de octubre de 2025:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este).

Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Los Tuxtlas), Campeche (oeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Los Tuxtlas), Campeche (oeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento), Tamaulipas (sur), Jalisco (costa y sur), Colima (costa y sur), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, sur y costas).

San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento), Tamaulipas (sur), Jalisco (costa y sur), Colima (costa y sur), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, sur y costas). Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora (norte), Chihuahua (norte), Nayarit (centro y suroeste), Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: