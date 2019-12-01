Prevén lluvias en todo el país y calor en Baja California Sur y Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 07:17:41

Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que circulaciones ciclónicas en combinación con la onda tropical número 16 ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Igualmente, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así como chubascos en Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala, todas acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo.

En contraparte, se mantiene la onda de calor en Baja California Sur y Sonora.

Mientras tanto, en el Valle de México se espera ambiente cálido en la mayor parte de la región y caluroso en el suroeste del Estado de México, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes.