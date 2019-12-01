Prevén lluvias con posible caída de granizo en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:30:40

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 43 con características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, propiciará chubascos en Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán.

Además, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas; y lluvias con chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur).

Pronóstico de lluvias para el 8 de abril de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.

Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.

Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de abril de 2026:

De 40 a 45 °C: Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste)

Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste) De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: