Prevén lluvias con posible caída de granizo en gran parte del país

Prevén lluvias con posible caída de granizo en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:30:40
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Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 43 con características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, propiciará chubascos en Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán.

Además, canales de baja presión  sobre el noreste y sureste del país originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas; y lluvias con chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur).

Pronóstico de lluvias para el 8 de abril de 2026:

  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de abril de 2026:

  • De 40 a 45 °C: Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste)
  • De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C: zonas altas de Baja California, Sonora y Estado de México.
  • De 0 a 5 °C: zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala.
Noventa Grados
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