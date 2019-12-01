Prevén lluvia y frío en varios estados del país

Ciudad de México, a 16 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en la región mencionada, además del noroeste mexicano, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua; e intervalos de chubascos en Coahuila.
Por otra parte, la Onda Tropical 38 generará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán; y puntuales fuertes en Campeche.
Además, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental propiciará lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz; intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.
Pronóstico de lluvias para este 16 de octubre:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (regiones: Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones: Fronteriza, Sierra y Soconusco).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (sur y noreste), Durango (norte y oeste), Colima (norte y costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones: Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (regiones: Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros).
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo