Prevén lluvia y frío en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:08:01

Ciudad de México, a 16 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en la región mencionada, además del noroeste mexicano, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua; e intervalos de chubascos en Coahuila.

Por otra parte, la Onda Tropical 38 generará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán; y puntuales fuertes en Campeche.

Además, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental propiciará lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz; intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.

Pronóstico de lluvias para este 16 de octubre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (regiones: Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones: Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Oaxaca (regiones: Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones: Fronteriza, Sierra y Soconusco). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este).

Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (sur y noreste), Durango (norte y oeste), Colima (norte y costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones: Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).

Sinaloa (sur), Chihuahua (sur y noreste), Durango (norte y oeste), Colima (norte y costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones: Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (regiones: Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros).

Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (regiones: Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros). Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: