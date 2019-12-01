Prevén frío intenso y lluvias en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:14:07
Ciudad de México, a 2 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la masa de aire ártico del frente frío 32 mantendrá el ambiente á frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Además, un canal de baja presión ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 2 de febrero de 2026:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:

  • De -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.
  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
