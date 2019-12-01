Prevén calor en gran parte del país y posibles tormentas eléctricas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 07:27:41

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

Además, indicó que una vaguada en altura ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 24 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Puebla, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

: Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: