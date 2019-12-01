Prevalecerá ambiente caluroso en gran parte del país

Ciudad de México, a 20 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó que el ambiente caluroso se mantendrá en gran parte del territorio.
De igual forma, prevalecerá la onda de calor en San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).
Por otra parte, se esperan lluvias aisladas en Baja California y Sonora.
Pronóstico de lluvias para el 20 de febrero de 2026:
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte).
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste)
Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.