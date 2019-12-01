Presidente de Panamá inicia visita de trabajo en México; se reunirá con Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 19:05:17

Ciudad de México, a 14 de julio de 2026.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribó este martes a México para cumplir una visita de trabajo que contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento a temas de interés común entre ambas naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a su llegada, el mandatario panameño y su esposa, Maricel Cohen, fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. También estuvo presente el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien forma parte de la comitiva oficial.

La reunión entre Sheinbaum y Mulino está programada para este miércoles en Palacio Nacional, donde ambos gobiernos revisarán asuntos relacionados con la agenda bilateral.

De acuerdo con la Cancillería mexicana, el diálogo buscará reforzar la relación entre México y Panamá mediante el impulso al comercio, las inversiones y la cooperación en áreas como el sector agropecuario y proyectos de desarrollo conjunto.