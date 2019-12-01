Puebla, Puebla, a 13 de noviembre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) y anunció que otorgará la beca Gertrudis Bocanegra a todos sus estudiantes, ya que una característica de la Cuarta Transformación es que cree en las y los jóvenes mexicanos.

“Nos vamos a poner de acuerdo entre el gobernador y nosotros para que todos tengan la beca Gertrudis Bocanegra, los que estudian en la Universidad del Deporte, muchas felicidades a todas, a todos.

“La gran diferencia entre los gobiernos de antes y de ahora, además de que se apoyaba a unos cuantos, no se apoyaba al pueblo, no había Programas de Bienestar, no aumentaba el salario, pero algo muy profundo y es: creer en el pueblo de México. Los gobiernos del pasado no creían en su pueblo, pensaban que los ejemplos a seguir estaban afuera, en otros países del mundo, que había que seguir a los países desarrollados, como les llaman, el ejemplo de países que a lo mejor tenían o tienen otro nivel de ingreso promedio para sus habitantes y los gobiernos que llegamos desde el 2018, con el presidente López Obrador y después con nosotros, tenemos una característica: creemos en el pueblo de México, creemos en las y los jóvenes mexicanos, creemos en los adultos mayores”, anunció desde Puebla.

La Jefa del Ejecutivo Federal convocó a las y los jóvenes a sentirse orgullosos de ser mexicanas y mexicanos en cada competencia, como parte de la recuperación de la dignidad del pueblo de México que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, destacó la visión de la Presidenta para impulsar el deporte como un derecho para todas y todos, así como sentar las bases para desarrollar el deporte de alto rendimiento. Destacó la reactivación de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2026.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la estrategia de seguridad de la mandataria, que busca atender las causas con acciones como el apoyo al deporte, la cultura y la educación. Describió este espacio como un sueño cumplido para las y los deportistas poblanos que tendrán la oportunidad de estudiar ahí.