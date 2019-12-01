Presentan en Querétaro el libro “Toda Vida Importa” de Ingrid Tapia

Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- La diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar realizó la presentación del libro “Toda Vida Importa”, de Ingrid Tapia, abogada y activista en la defensa de derechos humanos, quien ha participado en la reforma de 59 leyes federales, 72 códigos civiles y 21 constituciones locales en el país, especialmente en temas relacionados con mujeres en condición de abandono y niños.

Durante su intervención, la diputada Juliana Hernández habló sobre la importancia de la defensa de la vida de un bebé en el vientre materno.

“Hay voces que han argumentado y peleado a favor del aborto, pero nosotros clara y radicalmente decimos que no, que toda vida importa, y eso nos ha costado agresiones y miedo”, expresó.

Señaló tener la convicción de que no deben quedarse callados, ya que, considera, están del lado de la verdad, la justicia y la razón. Añadió que, pase lo que pase, sus voces no deben silenciarse, pues se trata de defender la vida de quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, lo que calificó como una causa noble y justa por la que vale la pena luchar.

Asimismo, destacó que la autora del libro “Toda Vida Importa”, Ingrid Tapia, es profesora en la Universidad Panamericana, ha dictado más de 600 conferencias y ha participado en foros nacionales e internacionales, consolidándose como un referente en el ámbito jurídico. Además, cuenta con el grado de Doctora Honoris Causa por su defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños.

Por su parte, Ingrid Tapia precisó que “ser defensor de los derechos humanos pasa por dos filtros: uno tiene que ver con la postura política y otro con una postura ideológica. Esta última se relaciona con quienes piensan que todas las personas son iguales en dignidad y quienes consideran que no todas gozan de igual dignidad”.

Consideró que en la actualidad no basta con tener razón, pruebas científicas o conocimiento de la verdad, sino que existe una batalla cultural entre distintas ideologías, por lo que es necesario enfrentarla con los argumentos y en los espacios adecuados.

Finalmente, informó que el libro es una compilación de 20 argumentos, desde diversas posturas, para defender la vida humana, elaborados por algunas de las principales corrientes de pensamiento en Occidente desde el siglo XIX a la fecha. Subrayó que se trata de una obra no confesional ni ideologizada, construida con el método dialéctico, que busca reflexionar sobre la defensa de la vida frente al aborto y la pena de muerte.

Entre los diputados asistentes estuvieron María Leonor Mejía Barraza, Adriana Elisa Meza Argaluza, Teresita Calzada Rovirosa, Perla Patricia Flores Suárez y Luis Antonio Zapata Guerrero.