Presentan billete de Lotería Nacional del pato "Merlín"; es homenaje a la cultura mexicana, aseguran

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 10:21:58

Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- La Lotería Nacional presentó una edición de su billete con la imagen del pato “Merlín”, ejemplar que se volvió popular durante las celebraciones de la justa mundialista en México.

La presentación fue realizada por la titular del organismo, Olivia Salomón, junto a sus dueños Karla Ivette Gómez López y sus hijos Cristian Gómez y Carlos Gómez.

A través de un comunicado oficial, la funcionaria mencionó que la imagen del pato quedó impresa a través del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891 y busca representar la memoria colectiva y la identidad nacional.

Además, la titular de la Lotería Nacional aseguró que Merlín representan algo “más grande” que el torneo internacional y es un símbolo de "la alegría de un pueblo y ese México cercano que conquistó el corazón del mundo".

"Merlín nunca conquistó a la gente por ser un pato, la conquistó porque detrás de él siempre estuvo una familia mexicana”, expresó Olivia Salomón, quien también homenajeó a Karla Ivette Gómez por representar a "muchas mujeres mexicanas”.