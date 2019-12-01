Presentan avances del proyecto "Olinia", armadora nacional de autos eléctricos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 14:40:20

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio detalles de los avances del proyecto “Olinia”, la primera armadora nacional de automóviles eléctricos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana adelantó que las primeras unidades estarán listas a mediados del año 2026.

“Es un proyecto muy hermoso, son más de 100 científicos, tecnólogos que se encuentran ya en Puebla desde hace meses y su objetivo es tener los primeros vehículos ‘Olinia’ a mediados del próximo año, esa fue la tarea que les dimos”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la gobernante resaltó los beneficios de los vehículos eléctricos, como el hecho de que no contaminan, y en el caso de las unidades de Olinia, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier lugar.

“¿Qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier lugar, y deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos, por eso hicieron una investigación de campo profunda… El costo del vehículo tiene que ser menor a cualquier vehículo comercial en su tipo, es un reto bastante importantes, pero estamos seguros de que lo van a cumplir”, agregó la presidenta Sheinbaum.