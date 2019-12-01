Presenta Shienbaum informe sobre desaparecidos en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 08:41:07

Ciudad de México, a 27 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un informe detallado sobre la situación de las personas desaparecidas en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que el reporte incluye los registros nacionales de desaparición, los trabajos de búsqueda realizados y los avances institucionales para la localización de personas.

Además, indicó que el documento destaca las acciones realizadas desde octubre de 2024, así como la coordinación con colectivos de búsqueda, fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantiene reuniones periódicas con familiares y colectivos.

Igualmente señaló que existe colaboración con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha brindado acompañamiento y asesoría técnica.

Por último, reveló que el contenido del informe fue compartido previamente con algunos colectivos de familiares antes de su exposición pública en la conferencia matutina.