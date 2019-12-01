Presenta Sheinbaum Consejo Asesor para Digitalización del Sector Salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 11:19:13

Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó al Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mencionó que el equipo está integrado por especialistas mexicanos que buscarán mecanismos para acelerar el abasto de medicamentos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar.

Además, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que los primeros avances se presentarán en un mes y los nuevos procesos se implementarán en ambas instituciones públicas en enero de 2027.

Igualmente detalló que los expertos trabajarán en nuevos mecanismos para eliminar trámites que retrasan la entrega de medicamentos.

Por otra parte, aseguró que se trata de especialistas y jóvenes “brillantes” que trabajan para instituciones públicas.