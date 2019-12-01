Presenta Claudia Sheinbaum los 74 Mundialitos y Copas de Futbol

Ciudad de México, a 26 de enero de 2026.- En el marco del Mundial Social 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de los 74 Mundialitos y Copas de Futbol que se realizarán durante 2026 como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. En la estrategia participan la SEP, la Secretaría de las Mujeres, la Secihti, la Conade, el IMSS y el Imjuve.

“74 Mundialitos y Copas durante todo el 2026. Y las inscripciones para todas y todos” se realizarán a través de estas dependencias, señaló la mandataria en “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el impulso al deporte se desarrollará mediante 10 ejes, entre ellos los Mundialitos y Copas inclusivas, la estrategia Vive saludable, juega feliz, el Mundialito de Robótica, actividades culturales, murales, recuperación de espacios públicos y la realización de un Récord Guinness.

Por su parte, la coordinadora del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, destacó que el objetivo es llevar el futbol a los 32 estados del país, colocar a la población al centro del evento y generar oportunidades para el talento deportivo con la presencia de visores y reclutadores.

El titular de la SEP, Mario Delgado, convocó a participar en la Copa Escolar, cuyas inscripciones inician el 2 de febrero. Las competencias se realizarán de febrero a marzo, la etapa nacional en abril y la final se jugará el 6 de junio en el Estadio Olímpico Universitario.

El director de la Conade, Rommel Pacheco, señaló que el Mundial Social 2026 será la cantera de futbol más grande del país, integrada por seis copas, entre ellas la Escolar, Conade, Paralímpica, Barrio, Edad de Oro y Trabajadores, con la participación de millones de personas.

Desde el IMSS, Zoé Robledo informó que se organizarán tres Mundialitos y una copa internacional, con registro del 26 al 30 de enero, mientras que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres, cuya final se disputará en octubre.

Finalmente, Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, presentó la Copa FutBotMx, cuya final se realizará en junio, y el director del Imjuve, Abraham Carro, adelantó que el 26 de marzo se llevará a cabo la Jornada Nacional de Futbol para las Juventudes, con la participación estimada de 500 mil jóvenes.