Prepárese para calentar el cuerpo: llega el frente frío 32 a México con frío y lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:01:45

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 29 de enero de 2026 ingresará al territorio nacional el frente frío número 32, el cual provocará rachas de viento, descenso de temperaturas y lluvias en diversas regiones del país.

En un comunicado, el organismo detalló que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, localizada sobre el occidente, centro y sur de México, mantendrá un ambiente estable y sin lluvias en dichas zonas.

No obstante, el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Durante la tarde-noche, el nuevo frente frío 32 y su masa de aire polar ingresarán por la frontera norte del país, donde interactuarán con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará vientos fuertes y un nuevo descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el jueves 29 de enero de 2026

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (región Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante las bajas temperaturas, vientos fuertes y lluvias previstas.