Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 12:53:03

Ciudad de México, México, a 26 de noviembre de 2026.- Las posadas en México son una de las celebraciones más representativas de la temporada navideña. En 2026, comenzarán el miércoles 16 de diciembre y terminarán el jueves 24, en Nochebuena, se realizan durante los nueve días previos a la Navidad.

Este es el calendario de 2026:

16 de diciembre: primera posada.

17 de diciembre: segunda posada.

18 de diciembre: tercera posada.

19 de diciembre: cuarta posada.

20 de diciembre: quinta posada.

21 de diciembre: sexta posada.

22 de diciembre: séptima posada.

23 de diciembre: octava posada.

24 de diciembre: novena posada y Nochebuena.

¿Cuál es el origen de las posadas en México?

Esta tradición tiene sus antecedentes en la época colonial, cuando las órdenes religiosas organizaron celebraciones para transmitir el cristianismo a los pueblos originarios.

Uno de los antecedentes fueron las llamadas misas de aguinaldo, ceremonias que se realizaban durante los nueve días anteriores a Navidad. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en México comenzaron en 1587, cuando el fraile agustino Diego de Soria obtuvo autorización del papa Sixto V para celebrarlas en la Nueva España.

Estas actividades se realizaban en el convento de San Agustín de Acolman, en el actual Estado de México. De acuerdo con la tradición católica, los nueve días representan los nueve meses de embarazo de la Virgen María y el recorrido que realizaron María y José antes del nacimiento de Jesús.

Durante cada posada se acostumbra cantar y representar la búsqueda de alojamiento de los peregrinos, una actividad conocida como pedir posada.

En territorio mexicano, la tradición incorporó piñatas, cantos, aguinaldos y alimentos típicos, convirtiéndose en una expresión cultural que reúne a familias y comunidades durante los días previos a Navidad.

La piñata tradicional de siete picos representa los siete pecados capitales:

Soberbia.

Avaricia.

Lujuria.

Ira.

Gula.

Envidia.

Pereza.

En la interpretación religiosa, romperla simboliza vencer las tentaciones, mientras que los dulces y frutas representan las recompensas.

¿Qué se acostumbra dar y comer durante las posadas?

Entre los elementos tradicionales de estas celebraciones se encuentran:

Aguinaldos: bolsas con dulces, cacahuates y frutas de temporada.

Ponche navideño: bebida caliente preparada con frutas como tejocote, guayaba, manzana y caña.

Tamales: preparados con masa de maíz y distintos rellenos.

Buñuelos: postre crujiente que suele acompañarse con azúcar o miel de piloncillo.

Aunque las posadas tienen características propias en México, las celebraciones relacionadas con las novenas navideñas también existen en otros países de América Latina.