Por ir en exceso de velocidad, vuelca pipa con amoniaco en la autopista México-Pachuca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 08:41:06
Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- La noche del 20 de noviembre volcó una pipa en el kilómetro 22 de la autopista México-Pachuca, cerca de la caseta de San Cristóbal Ecatepec.

El contenedor, que transportaba 33 mil litros de amoniaco, se desprendió de la cabina, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

Protección Civil y Bomberos evacuaron preventivamente a 50 familias de la colonia Bulevares Impala; sin embargo, conforme avanzaron las labores se descartó cualquier riesgo.

La autopista fue reabierta durante la madrugada del viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba a exceso de velocidad y huyó tras la volcadura.

 

Noventa Grados
