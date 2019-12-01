Por fuertes lluvias activan Plan DN-III-E en siete estados; despliegan a más de 5 mil elementos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 13:48:07

Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en gran parte del país en los últimos días, que han provocado inmensas inundaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), anunció la implementación del Plan DN-III-E, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

En ese sentido, la dependencia federal detalló que desplegó a más de 5 mil 400 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que, desde el 9 de octubre s trabajan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para recorrer zonas de riesgo, evacuar comunidades vulnerables, limpiar y desazolvar inmuebles, despejar carreteras y monitorear ríos y cuerpos de agua.

Además, se dio a conocer que se habilitaron dos albergues en Veracruz —Álamo y Cerro Azul— y tres en San Luis Potosí, en Axtla de Terrazas y Tamazunchale.

De igual forma, se activó la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, que incluye 512 unidades de maquinaria pesada, 17 aeronaves (7 de ala fija y 10 de ala rotativa), 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras con capacidad para servir 2 mil 500 raciones diarias, y 48 plantas potabilizadoras que suministran mil litros de agua cada una por día.

Cabe señalar que, en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, también se mantiene en reserva un Centro Estratégico de Acopio, con 13 mil 468 despensas y 136 mil litros de agua embotellada, listos para ser distribuidos en caso de emergencia.