Por fuertes lluvias activan Plan DN-III-E en siete estados; despliegan a más de 5 mil elementos

Por fuertes lluvias activan Plan DN-III-E en siete estados; despliegan a más de 5 mil elementos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 13:48:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en gran parte del país en los últimos días, que han provocado inmensas inundaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), anunció la implementación del Plan DN-III-E, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

En ese sentido, la dependencia federal detalló que desplegó a más de 5 mil 400 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que, desde el 9 de octubre s trabajan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para recorrer zonas de riesgo, evacuar comunidades vulnerables, limpiar y desazolvar inmuebles, despejar carreteras y monitorear ríos y cuerpos de agua.

Además, se dio a conocer que se habilitaron dos albergues en Veracruz —Álamo y Cerro Azul— y tres en San Luis Potosí, en Axtla de Terrazas y Tamazunchale.

De igual forma, se activó la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, que incluye 512 unidades de maquinaria pesada, 17 aeronaves (7 de ala fija y 10 de ala rotativa), 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras con capacidad para servir 2 mil 500 raciones diarias, y 48 plantas potabilizadoras que suministran mil litros de agua cada una por día.

Cabe señalar que, en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, también se mantiene en reserva un Centro Estratégico de Acopio, con 13 mil 468 despensas y 136 mil litros de agua embotellada, listos para ser distribuidos en caso de emergencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Detienen a “El Cholo”, presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Vinculan a proceso a dos hombres por robo en gasolinera de Apatzingán, Michoacán
A proceso Nelson "N", presunto líder criminal venezolano; fue capturado en CDMX
Más información de la categoria
Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Comentarios