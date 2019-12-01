Popocatépetl registra ligera explosión y columna de ceniza de más de un kilómetro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 22:31:28

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- El volcán Popocatépetl registró una ligera explosión a las 13:51 horas de este miércoles, acompañada de una columna de ceniza que superó un kilómetro de altura sobre el nivel del cráter.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta y Monitoreo, la dispersión de las cenizas se dirigió hacia el sur-sureste, con posible afectación en zonas de Puebla, Morelos, el noreste de Guerrero y el norte de Oaxaca.

El volcán permanece en Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase 2, por lo que se mantiene un radio de seguridad de 12 kilómetros alrededor del cráter.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad del Popocatépetl y recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial y respetar las restricciones establecidas en la zona cercana al volcán.