"Polo" se aproxima a Baja California Sur; Protección Civil pide permanecer bajo resguardo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 22:57:38

Comondú, Baja California Sur, a 28 de septiembre de 2026.- La cercanía del huracán "Polo" a las costas de Baja California Sur mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil, quienes llamaron a la población a permanecer resguardada ante el inminente impacto del fenómeno meteorológico.

De acuerdo con la actualización de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se localiza próximo a tocar tierra al norte de Puerto Andresito, aproximadamente a 30 kilómetros de las costas del municipio de Comondú.

Ante el avance del huracán, las autoridades recomendaron evitar cualquier salida durante el paso del ojo de "Polo", debido a que el periodo de aparente tranquilidad puede ser temporal y dar paso nuevamente a vientos de gran intensidad.

Por ello, se pidió a la población permanecer en sus viviendas o acudir a refugios temporales hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras para salir.

Asimismo, Protección Civil exhortó a seguir únicamente las indicaciones oficiales y mantenerse informado a través de los canales de la CNPC y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de evitar la difusión de rumores durante la emergencia.