Policía no fue vinculado a proceso tras hechos en Santa Rosa Jáuregui: Juan Luis Ferrusca 

Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad del municipio de Querétaro, informó que el elemento policíaco señalado en la detención y muerte de un ciudadano en Santa Rosa Jáuregui no fue vinculado a proceso ni separado de su cargo, al considerarse justificada su actuación.Esto, luego del operativo policial que se desplegó en la zona de Santa Rosa Jáuregui tras un conflicto vecinal en la colonia El Pedregal que derivó en la muerte de un menor y posteriores enfrentamientos entre habitantes de la comunidad.

Ferrusca Ortiz explicó que, hasta el momento, no existen evidencias que demuestren lo contrario y que la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado.

“La acción de la detención fue justificada y el elemento no está vinculado a proceso ni separado del cargo porque la Policía actuó de manera inmediata evitando que la situación se agravara y en los videos se puede ver que hubo una intervención oportuna”.

Señaló que la Guardia Cívica continúa operando como un mecanismo de mediación para atender conflictos vecinales y evitar que escalen a hechos violentos.

Recordó que su activación se realiza a través de la línea de emergencia y que se mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales y federales.

Destacó la colaboración con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la 17ª Zona Militar, con quienes se realizan recorridos en Santa Rosa Jáuregui y otras delegaciones, especialmente en zonas colindantes con estados vecinos.

Sobre cómo ocurrieron los hechos, el mando policial explicó que el incidente se dio en dos momentos: primero, con la agresión que le costó la vida a un ciudadano, y posteriormente cuando familiares y amigos de la víctima acudieron al domicilio del presunto responsable, generando destrozos y una nueva riña. “Se desplegó el operativo en ambos puntos para evitar que los conflictos escalaran”.

Confirmó que hubo daños a una patrulla municipal, pero no se registraron personas lesionadas, ni civiles ni elementos de seguridad. Añadió que los presuntos involucrados son menores de edad y que toda la información recabada fue entregada a la Fiscalía General del Estado, que ya realiza las investigaciones correspondientes.

Indicó que los reportes preliminares señalan que las detonaciones escuchadas durante el enfrentamiento provinieron de la misma comunidad y no de la policía municipal. Asimismo, descartó que los agresores pertenezcan a alguna banda organizada.

En cuanto a resultados generales en la zona, destalló que en lo que va del año se han asegurado nueve armas de fuego en Santa Rosa Jáuregui, se han realizado 509 detenciones, de las cuales 106 fueron presentadas ante la Fiscalía, y se han recuperado 27 vehículos.

“La incidencia delictiva en la delegación Santa Rosa Jáuregui muestra una reducción del 26 por ciento, mientras que a nivel municipal se reporta una baja del 8 por ciento en 2025 y un 3 por ciento adicional en el primer trimestre de 2026, es decir, estamos dando resultados muy puntuales en seguridad y los números lo confirman”.