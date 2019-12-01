Policía capitalina niega acceso a mujer trans a zona exclusiva del Metro

Policía capitalina niega acceso a mujer trans a zona exclusiva del Metro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 08:45:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- Una oficial de policía le negó el acceso al área exclusiva para mujeres y niños del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) a una mujer transexual.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), que a través de un comunicado explicó que los hechos se desarrollaron en la estación la Merced, de la línea 1.

Asimismo dicha situación se viralizó en redes sociales  

donde se muestra a la elemento de seguridad negando el paso a la afectada.

No obstante, el jefe del sector se encontraba en el lugar y permitió el acceso al área exclusiva a la mujer transgénero. 

Como resultado de la polémica, la Policía Capitalina publicó un comunicado en el que aseguró que que la institución no tolerará ningún tipo de conducta que afecte el derecho de las personas y se comprometió en capacitar al personal en materia de equidad de género. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer motociclista muere en accidente en Zamora, Michoacán
Accidente en la Siglo XXI deja cuatro muertos y cinco heridos
En Quiroga, Michoacán detienen a tres en posesión de casi 10 kilos de un estupefaciente vegetal
Hallan sin vida a hombre dentro de departamento en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Caen militar de Tamaulipas y dos personas más, con 10 kilos de estupefacientes en Quiroga, Michoacán 
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Comentarios