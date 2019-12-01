Policía capitalina niega acceso a mujer trans a zona exclusiva del Metro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 08:45:48

Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- Una oficial de policía le negó el acceso al área exclusiva para mujeres y niños del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) a una mujer transexual.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), que a través de un comunicado explicó que los hechos se desarrollaron en la estación la Merced, de la línea 1.

Asimismo dicha situación se viralizó en redes sociales

donde se muestra a la elemento de seguridad negando el paso a la afectada.

No obstante, el jefe del sector se encontraba en el lugar y permitió el acceso al área exclusiva a la mujer transgénero.

Como resultado de la polémica, la Policía Capitalina publicó un comunicado en el que aseguró que que la institución no tolerará ningún tipo de conducta que afecte el derecho de las personas y se comprometió en capacitar al personal en materia de equidad de género.