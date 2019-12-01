Podría rendir protesta Alejando Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido el próximo lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 21:17:26

Ciudad de México, a 20 de enero de 2026.- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido será analizado y desahogado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante una conferencia de prensa, explicó que la propuesta fue turnada a dicho órgano el pasado lunes, por lo que se prevé que en el transcurso de esta semana sesione la Primera Comisión, encabezada por la senadora Verónica Camino Farjat, para elaborar el dictamen correspondiente a la designación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Castillo adelantó que, una vez aprobado el dictamen en la Primera Comisión, se espera que el Pleno de la Comisión Permanente vote el nombramiento el próximo lunes. De concretarse, Alejandro Gertz Manero rendiría protesta ese mismo día como embajador de México ante el Reino Unido.

Cabe resaltar que fue el 27 de noviembre de 2025, cuando Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República, tras permanecer 6 años al frente de la institución.