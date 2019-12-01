Poder Judicial de Querétaro y Correos de México conmemoran el Bicentenario con estampilla postal nacional

Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.- En el marco de la conmemoración del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro (1826–2026), el Poder Judicial de Querétaro y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) celebraron un Convenio de Colaboración y Apoyo para la emisión filatélica titulada:

“Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Origen y Evolución de la Administración de Justicia (1826–2026)”.

Mediante este acuerdo, Correos de México realizará la producción, puesta en circulación y distribución de una estampilla postal conmemorativa, dedicada a los 200 años de la instauración del Poder Judicial del Estado de Querétaro y a la evolución de la administración de justicia en la entidad.

El magistrado presidente, Dr. Braulio Guerra Urbiola, destacó que Querétaro ha sido históricamente uno de los epicentros de los grandes mensajes que encendieron la chispa de la Independencia de México, y subrayó que recordar esta historia permite comprender la responsabilidad que hoy tienen las instituciones de justicia en la construcción del país.

Por su parte, la Mtra. Violeta Giorgina Abreu González refrendó el compromiso de Correos de México de continuar colaborando con el Poder Judicial de Querétaro y señaló que la conmemoración del Bicentenario brinda la oportunidad de recordar la historia que une a ambas instituciones y fortalecer la memoria histórica que sustenta a las instituciones públicas.

Este convenio representa una acción de alto valor histórico, cultural e institucional, al incorporar la conmemoración del Bicentenario del Poder Judicial queretano a la tradición filatélica mexicana, permitiendo difundir a nivel nacional e internacional la historia y evolución de la justicia en Querétaro.