Poder Judicial de Querétaro refuerza acciones en materia de equidad de género

Poder Judicial de Querétaro refuerza acciones en materia de equidad de género
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 19:04:34
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Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- El Poder Judicial del Estado de Querétaro instaló el Comité de Equidad de Género, órgano encargado de coordinar, dar seguimiento, promover y fungir como instancia de consulta en materia de igualdad al interior de la institución.

Este Comité tiene como propósito fortalecer los mecanismos institucionales para incorporar, de manera transversal, criterios de equidad de género en la estructura orgánica, los procesos y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y administrativas, así como prevenir, atender y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación por razones de género.

El Comité fue instalado el 4 de febrero de 2026, y sus Lineamientos de funcionamiento fueron aprobados el 1 de abril del mismo año, en sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con dichos Lineamientos, el Comité es el órgano de coordinación, seguimiento, promoción y consulta en la materia, cuyos acuerdos serán de observancia obligatoria para el personal de las áreas de apoyo a la función jurisdiccional, administrativas y de los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial.

Entre sus atribuciones se encuentran impulsar buenas prácticas institucionales, promover programas de capacitación, emitir recomendaciones en la materia y proponer acciones que fortalezcan la igualdad y la no discriminación dentro del Poder Judicial.

Con la instalación de este Comité, el Poder Judicial del Estado de Querétaro fortalece sus acciones para garantizar espacios laborales igualitarios y libres de violencia, así como una actuación con perspectiva de género en el ejercicio de la función jurisdiccional.

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