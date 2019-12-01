Poder Judicial de Michoacán cuenta con 42 personas facilitadoras certificadas para realizar mecanismos alternativos de solución de controversias

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- “En el Poder Judicial de Michoacán asumimos con responsabilidad una labor que trasciende en la vida pública: impartir justicia con ética, eficacia y objetividad. Para lograrlo, la capacitación permanente del personal es un pilar esencial de nuestro compromiso con la sociedad”, destacó Hugo Gama Coria, magistrado presidente, durante la entrega de reconocimientos a quienes apoyaron en las evaluaciones para la certificación de personas facilitadoras, así como de personas facilitadoras en lenguas indígenas.

Gama Coria agradeció a las 19 personas distinguidas por su participación en este proceso, el cual incluyó tanto una fase teórica como una práctica. En esta última, contribuyeron mediante la representación de simulaciones de personas en conflicto que se someterían a un proceso de justicia alternativa, fundamentales para evaluar a quienes buscaban certificarse como facilitadores.

El magistrado presidente subrayó que quienes integran el Nuevo Poder Judicial de Michoacán tienen la responsabilidad de capacitarse y actualizarse de manera permanente, dada la trascendencia de su labor para la sociedad. En este sentido, destacó la importancia de la certificación de facilitadores, ya que su intervención es clave para resolver conflictos de manera ágil, evitando procesos judiciales prolongados.

Por su parte, la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, quien preside la Comisión de Carrera Judicial, resaltó la relevancia que tendrá la mediación en el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027, y para lo cual la institución se está preparando, con acciones como la certificación de las personas facilitadoras.

Al hacer uso de la voz, Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial y del Órgano Instructor Certificador, refirió que los mecanismos alternativos son una manera de llevar la justicia a las personas que se encuentran en algún tipo de conflicto, a través del diálogo constructivo; “cada caso tiene una carga emocional que nos responsabiliza a prepararnos con las mejores herramientas”.

Actualmente se cuenta con 42 personas facilitadoras certificadas, tanto en activo como en reserva, del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial de Michoacán, todas conforme a la Ley General, en las materias civil, familiar y mercantil, y, además, 3 de ellas también cuentan con la certificación en lenguas indígenas.

También estuvieron presentes Brenda Mariana Jiménez Castillo, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa; Felipe de Jesús Llerenas González, juez cívico del Ayuntamiento de Morelia; y Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial.