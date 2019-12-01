Poder Judicial de Michoacán abre sus puertas a la ciudadanía con programa de Visitas Guiadas

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la sociedad y transparentar la labor que diariamente se realiza en la institución encargada de la administración e impartición de justicia, el Poder Judicial de Michoacán pone a disposición de la ciudadanía el programa de Visitas Guiadas, dirigido principalmente a estudiantes de licenciatura en Derecho y áreas afines, así como al público en general.

Este programa busca que las y los visitantes se acerquen de manera directa al trabajo que desarrollan los órganos jurisdiccionales y administrativos, promoviendo una justicia comprensible, accesible y cercana a las personas.

Las visitas están abiertas a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil que deseen conocer cómo opera el Poder Judicial; se ofrecen en tres modalidades: una charla sobre un tema judicial específico de interés para el grupo solicitante; un recorrido por los espacios de la Ciudad Judicial; o bien, una combinación de ambos. Tanto los temas de la plática como los puntos a visitar son definidos por las y los asistentes, de acuerdo con sus necesidades e inquietudes.

Cada visita guiada tiene una duración aproximada máxima de una hora y media y se realizan los días viernes de cada semana, en dos horarios: 10:00 y 12:00 horas. Para solicitar el servicio, se encuentra disponible el formato correspondiente en el sitio web https://bit.ly/49NB3AL el cual deberá ser llenado y enviado al correo electrónico visita.guiada@poderjudicialmich.gob.mx

Asimismo, la solicitud podrá realizarse vía telefónica al (443) 322 3350 o de manera presencial en la Dirección de Comunicación Social y Protocolo, ubicada en el tercer piso del Edificio Norte del Palacio de Justicia José María Morelos (Calzada La Huerta #400, colonia Nueva Valladolid, Morelia), en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Es importante mencionar que la visita guiada será agendada una vez que se reciba completa la información requerida.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de ser una institución de puertas abiertas, cercana a la ciudadanía, que impulsa la cultura de la legalidad y fomenta el conocimiento sobre la función judicial como pilar fundamental del Estado de derecho.