Plan Michoacán por la Paz y la Justicia registra un avance de 67% a un año de su implementación

Ciudad de México, 04 de noviembre de 2026.- En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que a un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sus 12 ejes registran un avance del 67 por ciento con mil 680 obras y acciones concluidas de más de 2 mil 500 programadas, así como un 61 por ciento de inversión ejercida respecto a los 118 mil millones de pesos (mdp) destinados para el periodo 2025-2030.

Avance de los 12 ejes del Plan:

1. Atención a las Causas: Ferias del Bienestar: Se han realizado 115 ferias que brindaron un millón 120 mil 664 trámites y servicios. Sí al Desarme, Sí a la Paz: A través de 13 desarmes voluntarios realizados, se capturaron y destruyeron 673 armas de fuego (187 cortas y 258 largas), 228 granadas, 672 cargadores, 41 mil 891 cartuchos, 3 morteros y se canjearon 4 mil 441 juguetes bélicos por opciones educativas. Tianguis del Bienestar: Se entregaron 2 millones 234 mil 313 artículos nuevos de primera necesidad en beneficio de 268 localidades.

2. Educación: Becas para Todos los Niveles: Se garantiza la beca universal para 795 mil 717 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior (incluida la Beca Gertrudis Bocanegra 2026), con una inversión anual de 5.7 mil mdp. Nivel Medio Superior: Se han creado 10 mil 15 nuevos lugares para estudiantes con una inversión de 700.5 mdp en 2026, hay 23 acciones concluidas o en marcha. Nivel Superior: Suman 60 nuevos programas académicos y 7 mil nuevos estudiantes con un ejercicio de mil 157.4 mdp en 37 proyectos de infraestructura con avance general del 43% en universidades estatales, tecnológicas, politécnicas, interculturales, normales, UPN y TecNM. Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC): Opera unidades en Zacapu, Múgica y Zitácuaro con una inversión de 263 mdp en 2026 y una matrícula acumulada de mil 807 estudiantes

3. Desarrollo Económico con Bienestar: Polo de Desarrollo: Inicia en noviembre de 2026 la obra de infraestructura y conexión con la Carretera Federal 120 para el Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro (agroindustrial y automotriz), con inversión estimada de 9 mil 310 mdp. Portafolio de Inversión y Competitividad: Integración de 24 proyectos por mil 337 millones de dólares (mdd) entre las empresas ArcelorMittal, Enel y Grupo Bafar; instalación de comités promotores de inversión en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán; publicación en el DOF del decreto de la Franja Michoacán de Aguacate; mil 677 empresarios capacitados en Ruta Logística MX y 25 mil 007 mipymes habilitadas con pagos digitales. Apoyo al Campo: Instalación de 15 biofábricas; colocación de mil 45 trampas para mosca en 4 mil hectáreas (ha) de mango; certificación de 19 mil 020 plantas de limón y acreditación SENASICA para 34 mil 867 aguacateros. El programa Comercio Justo beneficia a 9 mil 522 productores de maíz y Cosechando Soberanía colocó mil 103 créditos. Se construyeron 308 terrazas en 12 municipios 15 jagüeyes y Sembrando Vida respalda a 18 mil 095 sembradores en 44 mil 352 ha con 830 mdp. Alimentación para el Bienestar acopió 63 mil 14 toneladas de maíz y adquirió mil 34 toneladas de lenteja en Coeneo y Huaniqueo. Producción Forestal Sustentable y Gestión Ambiental: Inversión de 168.2 mdp, destacando 107.1 millones en la cadena resinera (39 mil 136 ha bajo manejo, 1,586 ha restauradas, caminos de cosecha y las plantas de Cherán y Lázaro Cárdenas), además de servicios ambientales en 38 ejidos ($47.8 mdp) y 18 proyectos productivos de mujeres ($13.3 mdp). En residuos, se instalaron 20 centros de acopio comunitarios, 15 centros de transformación de residuos, 98 vehículos recolectores y 7 centros intermunicipales para procesar mil 513 toneladas diarias en favor de 1.5 millones de personas. Electrificación e Internet: Se alcanzaron mil 256 obras eléctricas concluidas con cobertura estatal del 99.99% para 23 mil 299 habitantes con 508 mdp. CFE Internet para Todos llegó a 42.1% de avance con servicio en 453 teleescuelas, 213 clínicas IMSS-Bienestar y más de 100 mil chips SIM distribuidos. Asimismo, se dotó de estufas eficientes de leña a 11 mil 750 familias con 80 mdp. Turismo: 2.46 millones de turistas arribaron de enero a agosto (+10.1%), dejando una derrama de 186.2 mdd, además de 13 mil 927 vuelos comerciales. La temporada de Noche de Muertos superó el millón de visitantes (+104%) con derrama de 1,960 mdp, al tiempo que avanzan obras en Janitzio, Tecuena, Yunuen, Pacanda, San Juan Parangaricutiro y el Templo de San Juan Bautista. Empleo: Publicación del Certificado Laboral para Agroexportación (CLA) con 262 registros emitidos (80% para Michoacán); realización de 42 ferias de empleo con mil 396 colocaciones; 206 jornaleros agrícolas vinculados a Canadá; y 12 mil 294 aprendices dentro de Jóvenes Construyendo el Futuro.

4. Infraestructura Carretera y Caminos: Inversión Mixta: 6 grandes proyectos carreteros estratégicos con un presupuesto de 41 mil 383 mdp. Caminos Artesanales: Ejecución de 80 caminos con mano de obra comunitaria a través de una inversión de 2 mil 120 mdp. Conservación y Bacheo: 223 acciones integrales de reconstrucción, pavimentación y mantenimiento en vías estatales y federales con 7 mil 19 mdp. Centros Comunitarios "México Imparable": Construcción de 4 nuevos centros comunitarios en Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia con 39.79 mdp, programados para entregarse en diciembre de 2026.

5. Infraestructura de Agua Potable, Riego y Saneamiento: Saneamiento del Lago de Pátzcuaro: Rescate integral con 600 mdp para la modernización de 10 plantas de tratamiento (PTAR), 116 kilómetros de colectores, 10 humedales artificiales, desazolve de afluentes, retiro intensivo de lirio y reforestación. Tecnificación Agrícola: Modernización de mil 300 hectáreas en el Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro para recuperar 3.6 millones de m³ de agua, sumado a obras en los DR 097 (Lázaro Cárdenas) y 098 (José María Morelos) con una inversión de 500 mdp. Obras Hidráulicas Municipales: Conclusión de más de mil 300 obras de introducción de agua potable, drenaje y alcantarillado en los 113 municipios del estado, sumando mil 500 mdp.

6. Programas para el Bienestar: Se destinan 30 mil 451 mdp en beneficio de un millón 015 mil 683 derechohabientes.

7. Salud: Prevención: Se han aplicado 2.5 millones de vacunas, 502 mil atenciones en Ferias de la Salud, 34 mil personas atendidas en salud mental y adicciones, 3 mil 266 cirugías gratuitas de cataratas, mil 891 aparatos funcionales entregados, 997 auxiliares auditivos y 2 mil 218 lentes graduados infantiles. IMSS: Avanza la construcción de los Hospitales Generales de Villas del Pedregal en Morelia y Zitácuaro, así como de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan; y rehabilitaciones concluidas en urgencias y terapias de Lázaro Cárdenas, Charo y hemodiálisis de La Piedad. IMSS Bienestar: En operación la Clínica Especializada en Toxicología de Apatzingán y el Centro de Salud Mental y Adicciones de Huetamo. En construcción el Hospital Comunitario de Arantepacua y el área de hemodiálisis de Cherán; además de proyectarse para 2027 los hospitales generales de Santo Tomás y Lázaro Cárdenas. ISSSTE: Puesta en marcha de 33 nuevos consultorios médicos en 33 municipios y ampliación de la clínica de Uruapan; en proceso las obras de Cherán, Jiquilpan (82%), Paracho, Hospital Vasco de Quiroga y el tercer piso de Alta Especialidad en Morelia.

8. Vivienda y Certeza Jurídica: Vivienda Social: Contratación de 19 mil 305 nuevas viviendas de una meta de 82 mil y otorgamiento de 5 mil 095 créditos de mejoramiento habitacional por el Infonavit. Certeza Jurídica: Entrega de 9 mil 901 cancelaciones de hipotecas y cartas finiquito (Infonavit y Fovissste); entrega de 5 mil 091 escrituras públicas por medio de INSUS; y expedición de 8 mil 881 títulos de propiedad y certificados parcelarios a través del Registro Agrario Nacional (RAN). Ordenamiento Territorial: Registro de un 65% de avance en el Programa de Desarrollo Urbano Lázaro Cárdenas - La Unión y un 60% en el Programa de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.

9. Cultura: Inversión de 163.6 mdp en 2026, un aumento del 250% frente al ejercicio 2025 para brindar apoyo directo a 10 mil creadores, conformación de 100 coros comunitarios integrando a 5 mil 363 niñas y niños, donación de 600 instrumentos musicales y realización de 32 festivales artísticos. Se tienen 12 proyectos de intervención en patrimonio histórico; 95 mil 923 asistentes a zonas arqueológicas; fomento a la lectura para 98 mil 600 jóvenes con la colección "25 para el 25" y la Ruta del Librobús, además del mejoramiento de bibliotecas para 48 mil 473 usuarios.

10. Mujeres: Se tienen 127 Centros LIBRE en operación con una inversión de 106.7 mdp con un total de 101 mil 701 atenciones especializadas. Se han entregado 450 mil Cartillas de los Derechos de las Mujeres y Financiera para el Bienestar superó su meta al entregar 56 mil 577 créditos a la palabra y del programa ApoyArte con una derrama de 660.8 mdp.

11. Deporte y Jóvenes: Se destina una inversión de 16.7 mdp a través de 258 eventos en beneficio de 182 mil 859 personas.

12. Planes de Justicia para pueblos indígenas: Se destina una inversión de 6 mil 10 mdp en los Planes de Justicia para el Pueblo P'urhépecha; para los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda; y el Nahua en beneficio de 298 comunidades indígenas de 51 municipios.