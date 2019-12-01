Piden justicia por la muerte del pequeño Agustín en guardería de Mazamitla; fiscalía argumenta accidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 11:35:36

Mazamitla, Jalisco, 10 de octubre de 2025.- Familiares y vecinos del municipio de Mazamitla, Jalisco, convocaron a una marcha pacífica este viernes 10 de octubre en punto de las 12:30 horas, la cual saldrá del Oxxo del centro, para exigir justicia por la muerte del niño Agustín Cota Fuentes, de 2 años de edad, quien falleció el pasado 28 de septiembre dentro del kínder-guardería CEM.

De acuerdo con primeros reportes, el menor perdió la vida al atorarse el cordón de su chamarra mientras jugaba en una resbaladilla, pese a que debía encontrarse bajo la supervisión del personal del centro educativo.

Sin embargo, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, declaró que ni su institución ni la Fiscalía estatal encontraron irregularidades o imprudencias por parte de la guardería.

La postura ha generado indignación entre el colectivo jalisciense, quienes consideran que el caso encuadra en los delitos de responsabilidad técnica o profesional y homicidio culposo.

Los manifestantes buscan que se reabra la investigación y que las autoridades estatales y judiciales garanticen justicia y responsabilidades claras en torno a la muerte del pequeño Agustín.