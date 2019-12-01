Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 17:26:42

Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre de 2026.- La actuación del equipo de la diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, provocó que activistas impulsaran una petición ciudadana para exigir su destitución, tras las labores de fumigación realizadas en un parque de Monterrey donde se encontraban mariposas monarca durante su temporada migratoria.

La exigencia surgió después de que se difundiera un video en redes sociales en el que se observa a trabajadores aplicar sustancias químicas sobre los árboles del espacio público, mientras ejemplares de esta especie volaban en los alrededores. La fumigación se habría realizado antes de una jornada de vacunación organizada por la legisladora.

Ante la inconformidad, el activista identificado como Beto la Ranita de Nogales promovió una solicitud en la plataforma Change.org para pedir que De la Garza deje su cargo, además de solicitar que las autoridades investiguen los posibles daños ocasionados al medio ambiente.

En el documento, los promotores consideran que una disculpa pública no es suficiente para responder por lo sucedido y sostienen que deben existir consecuencias para quienes resulten responsables. También advierten sobre las posibles implicaciones legales de realizar acciones que pongan en riesgo a especies protegidas.

La petición ciudadana había reunido 5 mil 775 firmas al momento del reporte, mientras el caso generaba reacciones y cuestionamientos en Nuevo León y otras entidades del país.

Por su parte, la diputada reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. Explicó que, al enterarse de la situación, solicitó detener los trabajos de fumigación y buscó asesoramiento especializado para determinar las medidas que deben tomarse.

Asimismo, aseguró que revisará los procedimientos de su equipo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La controversia adquiere relevancia debido a que Nuevo León forma parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca, que atraviesa distintos territorios de América del Norte para llegar a los bosques de hibernación ubicados en Michoacán y el Estado de México.

Especialistas han advertido sobre los riesgos que representan los pesticidas para esta especie, pues la exposición a estas sustancias puede provocar efectos negativos en su desarrollo, reproducción y supervivencia.