Pide SRE a paisanos que viven en EU evitar asistir a festejos patrios ante riesgo de redadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 08:33:19

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exhortó a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, a que eviten participar en eventos con motivo de los festejos patrios, ante el riesgo de que pueden ser arrestados por agentes del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que durante estos festejos, lo que se busca es reforzar el mensaje de que los connacionales conozcan sus derechos y los ejerzan.

“Eviten participar en eventos que los pongan en riesgo. Hacemos un llamado a la prudencia, a protegerse y a actuar con cuidado”, pidió Roberto Velasco, titular de la Unidad para América del Norte.

Asimismo, Vanessa Calva, directora de Protección Consular y Planeación Estratégica, dijo que con estas medidas, se busca que los paisanos no tengan interacción con ninguna autoridad estadounidense.

“Se busca que una persona no tenga interacción con ninguna autoridad y, en caso que la hubiera y pudieran ser arrestados, es importante tener en mente el no huir, no resistirse ni confrontarse con la autoridad”.

Desde enero, que fue cuando iniciaron las redadas migratorias han sido repatriadas 92 mil 583 personas desde Estados Unidos, de las cuales más de 78 mil han recibido apoyo de la dependencia en los procesos de repatriación.