Pide Claudia Sheinbaum que se modifique texto de la alarma sísmica telefónica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 19:16:17
Ciudad de México, a 16 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se modifique el texto que aparece en los teléfonos celulares cuando se activa la alerta sísmica, ya que actualmente muestra el mensaje “Alerta Presidencial”, lo cual —aclaró— puede generar confusión.

Durante su conferencia matutina realizada en Ecatepec, la mandataria explicó que el aviso no tiene relación alguna con la Presidencia de la República, luego de que la alerta se activara en la madrugada de este viernes a raíz de un sismo de magnitud 5 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

“Por cierto, no le han quitado lo de ‘alarma presidencial’, Pepe (Merino). Que les digo que es ‘alarma’, pero no tiene nada que ver con la Presidenta; es una alarma de Protección Civil. Entonces: dice: ‘alarma presidencial’, así le pusieron”, comentó Sheinbaum al referirse al sonido que se emite en los dispositivos móviles.

Indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, no se registraron daños tras el movimiento telúrico. “Afortunadamente, no pasó nada”, señaló.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal recordó que continúan los apoyos para las viviendas afectadas en Guerrero por el sismo ocurrido el pasado 2 de enero y reiteró que no se reportaron afectaciones mayores en la Ciudad de México ni en la entidad guerrerense tras el evento más reciente.

