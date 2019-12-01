Periodistas en Querétaro exigen equidad de género y respeto en medios de comunicación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 15:29:55

Querétaro, Qro., 23 de marzo de 2026.- Durante el ejercicio informativo Café con Kuri, encabezado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, la periodista Isabel Posadas emitió un pronunciamiento respaldado por un grupo de mujeres comunicadoras para exigir respeto al ejercicio de su profesión.

Ataviadas de blanco y negro, en alusión al nombre del podcast Blanco y Negro, en el que participan tres conductores entre ellos Mario León, director del medio Diario de Querétaro, las periodistas manifestaron su inconformidad por comentarios misóginos emitidos contra reporteras.

Isabel Posadas subrayó la necesidad de que las mujeres sean tomadas en cuenta en igualdad de condiciones dentro del ámbito de los medios de comunicación en Querétaro. Asimismo, denunció que en el estado persisten prácticas de exclusión hacia periodistas y directoras de medios.

Por ello, solicitó de manera respetuosa al gobernador que emita un posicionamiento público ante esta situación, y que no se quede únicamente en el discurso. Además, pidió establecer líneas de acción contundentes que garanticen la equidad de género en los medios de comunicación, más allá de cursos de sensibilización.

“Queremos que se marque un parteaguas de una vez por todas, en el que las mujeres sean consideradas, recibidas y atendidas; que haya la misma cantidad de entrevistas y convenios para los medios encabezados por hombres y por mujeres”.

La también conductora de noticias concluyó su intervención solicitando el compromiso del Ejecutivo estatal y un posicionamiento claro del mandatario frente a esta problemática.

La semana pasada, en el podcast Blanco y Negro, el director del Diario de Querétaro, Mario León Leyva, así como los comunicadores Aurelio Peña y Adán Olvera, se refirieron —entre risas— a una reunión en la 17 Zona Militar, encabezada por el comandante José Guillermo Lira Hernández, a la cual únicamente asistieron hombres: representantes de medios de comunicación y funcionarios estatales.

En el programa, Mario León afirmó en tono burlón que las comunicadoras se “ardieron” por no haber sido convocadas y agregó: “Ya si no las invitan porque no importen, es otra cosa”.

Ante ello, el gobernador Mauricio Kuri González reafirmó que en su administración hay “cero tolerancia” a la discriminación de género en los medios de comunicación.

Tras la petición de Isabel Posadas y el respaldo de las comunicadoras, el mandatario respondió con un posicionamiento firme: “Desde el inicio de mi gobierno he sido sumamente claro: cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación de género”.

Subrayó que desde el primer día de su administración se han creado instituciones para atender este tema, y pidió al secretario de Gobierno revisar, junto con las dependencias correspondientes, que se garantice la equidad en todos los ámbitos del Ejecutivo.

“Por supuesto que repruebo ese tipo de comentarios que vivimos en estos días por parte de un medio de comunicación. Estaremos al pendiente y me comprometo contigo y con ustedes. Es un tema que no debería ser tema, pero agradezco que lo pongan en la agenda estatal”.

Con este pronunciamiento, el gobernador se comprometió a mantener la equidad de género como principio rector en las acciones del Gobierno del Estado y a dar seguimiento a las inquietudes planteadas por las periodistas, quienes solicitaron medidas concretas que garanticen igualdad de oportunidades en entrevistas, convenios y espacios de participación dentro del sector de la comunicación.