Peñamiller alza la voz: marchan para exigir atención de la alcaldesa Ana Jiménez

Peñamiller, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- Para hacer presión para obtener respuesta para ser escuchados por la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, un grupo de manifestantes camino de la entrada del municipio a Palacio de Gobierno.

Los quejosos refirieron que entregaron un petitorio dirigido a la alcaldesa, del cual no han recibido respuesta por lo que consideraron que es necesario presionar para que les garanticen la seguridad, el cual está reconocido en la Constitución.

Refirieron que al no ser recibidos por la presidenta municipal, las y los ciudadanos procedieron a cerrar de manera pacífica las instalaciones del Palacio de Gobierno del municipio de Peñamiller, e instalaron una acampada afuera del edificio hasta en tanto comparezca la autoridad municipal.

Al día de hoy, la ocupación de las instalaciones continúa ante el silencio del gobierno de Peñamiller, sin que se vislumbre un fin próximo al conflicto.

Entre los puntos del pliego petitorio presentado por la ciudadanía se encuentran el esclarecimiento de la desaparición del ex presidente municipal de Peñamiller, Manuel García Leal; justicia para las personas desaparecidas en el municipio y atención al problema de inseguridad; solucionar los daños causados por el relleno sanitario abandonado por el gobierno municipal en las tierras del Ejido de Enramadas, e indemnización para los ejidatarios afectados; la reinstalación inmediata de la delegada de la comunidad indígena de San Miguel Palmas, Anallely Díaz Guerrero; reponer la ambulancia perdida de San Miguel Palmas y una disculpa pública del municipio a las comunidades afectadas.

Asimismo, las y los ciudadanos informaron su intención de elevar su situación a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su visita a la entidad.